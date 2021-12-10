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dv.ee

10 декабря 2021 в 11:50 Поделиться:









Конкурс по поиску поставщика услуги Mobiil-ID на следующий период провалился

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Конкурс по поиску поставщика услуги электронного определения личности Mobiil-ID, который проводился Департаментом полиции и погранохраны (PPA) совместно с Департаментом государственной инфосистемы (RIA), провалился, пишет rus.err.ee.

В RIA сообщили, что ведомство работает над решением, которое обеспечит доступность услуги Mobiil-ID после того, как 30 июня 2022 года закончится срок действия договора с ее нынешним поставщиком.

PPA и RIA начали готовить новый тендер по Mobiil-ID в январе 2020 года: ведомства были заинтересованы в новом варианте данной услуги, при котором она оказывалась бы посредством мобильного телефона, но без привязки к SIM-карте. После первичного отбора участников в итоговый тур конкурса пригласили нынешнего поставщика услуги SK ID Solutions AS, а также компанию Belgian Mobile ID, однако окончательное предложение поступило только от Belgian Mobile ID.

В RIA пояснили, что несмотря на предварительные переговоры, поступившее от бельгийской фирмы предложение не соответствовало ожиданиям заказчика и превысило предусмотренный бюджет.