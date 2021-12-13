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    Известный пивзавод в ближайшее время сократит всех своих сотрудников

    Руководство пивзавода Viru Õlu проинформировало в годовом отчете о своем намерении сократить всех сотрудников не позднее конца апреля следующего года, пишет Äripäev.

    Продукция пивзавода Viru Õlu - пиво марки Puls.Фото: Андрес Хаабу
    В конце июня прошлого года совет компании решил свернуть производственную и торговую деятельность AS Viru Õlu, информирует Äripäev.
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