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    Застройщики в Эстонии начали предлагать квартиры с открытой ценой

    Иллюстративное фото.Фото: Julia-Maria Linna

    Некоторые застройщики в Эстонии начали предлагать квартиры в строящихся домах с открытой ценой, когда договор предусматривает возможность будущего увеличения цены продажи с учетом возросшей стоимости строительства.

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    12 декабря 2021
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    Застройщики объясняют переход на такие договоры невозможностью прогнозировать конечную стоимость строительства из-за быстрого роста цен на материалы, электричество и зарплат, пишет rus.err.ee.
    Продажа с открытой ценой означает, что покупатель квартиры обязуется взять на себя часть будущего роста цен. В компании LVM Kinnisvara пояснили, что в таком договоре фиксируется процент, на который может увеличиться цена квартиры с учетом роста цен на строительство: на данный момент это 5-10%.
    По словам застройщиков, продажа строящегося жилья по фиксированным ценам сейчас означает повышенный риск того, что строительство объекта вообще не начнется.

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