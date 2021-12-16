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    Аквапарк в Нарва-Йыэсуу обещают открыть до конца этого года

    Как сообщает издание Põhjarannik, первый в Ида-Вирумаа аквапарк уже достроен: компания Noorus Spa Hotel собирается открыть его до конца нынешнего года.

    Спа-отель Noorus в Нарва-Йыэсуу (иллюстративное фото).Фото: Eiko Kink, Andres Haabu
    Создатели аквапарка надеются, что его открытие способствует дополнительному притоку туристов и отдыхающих в Нарва-Йыэсуу, информирует Põhjarannik.
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