Аквапарк в Нарва-Йыэсуу обещают открыть до конца этого года
Как сообщает издание Põhjarannik, первый в Ида-Вирумаа аквапарк уже достроен: компания Noorus Spa Hotel собирается открыть его до конца нынешнего года.
Спа-отель Noorus в Нарва-Йыэсуу (иллюстративное фото).Фото: Eiko Kink, Andres Haabu
Создатели аквапарка надеются, что его открытие способствует дополнительному притоку туристов и отдыхающих в Нарва-Йыэсуу, информирует Põhjarannik.
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