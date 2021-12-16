Электричество в четверг подешевеет до 135 евро за мегаватт-час

Максимальный тариф в течение дня будет достигать 226 евро, пишет rus.err.ee.
С осени в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды. Последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса превышала 1000 евро.
В первой половине декабря среднесуточный тариф составил 233 евро, что в 4,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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