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    Электричество в четверг подешевеет до 135 евро за мегаватт-час

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне энергетической биржи Nord Pool 16 декабря снизится до 135 евро за мегаватт-час.

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    14 декабря 2021
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    Максимальный тариф в течение дня будет достигать 226 евро, пишет rus.err.ee.
    С осени в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды. Последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса превышала 1000 евро.
    В первой половине декабря среднесуточный тариф составил 233 евро, что в 4,4 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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