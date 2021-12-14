Аас: правительство не обсуждало возможность компенсации половины счета за электричество
Эстонское правительство не обсуждало по примеру Норвегии возможность оплачивать жителям страны половину счета за электроэнергию, заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия).
По словам Ааса, Центристская партия по-прежнему считает важным снижение налога с оборота на энергоносители, передает rus.err.ee.
"Одним из возможных решений может быть, например, установление верхнего предела биржевой цены, начиная с которого потребителям будет полагаться компенсация", - добавил Аас.
С декабря по март норвежское правительство возместит половину счета за электроэнергию всем бытовым потребителям, если цена электричества превышает 70 евро за мегаватт-час. Обратиться за социальной помощью смогут семьи, которые в месяц потребляют до пяти мегаватт-часов электроэнергии.
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