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14 декабря 2021 в 9:44 Поделиться:









Аас: правительство не обсуждало возможность компенсации половины счета за электричество

Таави Аас. Фото: Raul Mee

Эстонское правительство не обсуждало по примеру Норвегии возможность оплачивать жителям страны половину счета за электроэнергию, заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия).

По словам Ааса, Центристская партия по-прежнему считает важным снижение налога с оборота на энергоносители, передает rus.err.ee.

"Одним из возможных решений может быть, например, установление верхнего предела биржевой цены, начиная с которого потребителям будет полагаться компенсация", - добавил Аас.

С декабря по март норвежское правительство возместит половину счета за электроэнергию всем бытовым потребителям, если цена электричества превышает 70 евро за мегаватт-час. Обратиться за социальной помощью смогут семьи, которые в месяц потребляют до пяти мегаватт-часов электроэнергии.