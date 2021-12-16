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dv.ee

16 декабря 2021 в 8:33 Поделиться:









Опрос: люди планируют потратить на рождественский подарок 50–200 евро

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Треть респондентов планирует сделать рождественский подарок 3–4 людям, а стоимость подарков чаще всего находится в диапазоне 50–200 евро, свидетельствуют данные опроса, проведённого по заказу Института финансов Swedbank. Мужчины планируют дарить более дорогие подарки, чем женщины, но женщины дарят рождественские подарки большему количеству людей, чем мужчины.

"Значительная часть людей не хотят получать в подарок материальные вещи. Большинство людей хотят, чтобы их семья собралась на Рождество, и 14% хотят получать не вещи, а впечатления. Только 11% хотели бы получить в подарок деньги или подарочную карту из магазина", – поясняет руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.