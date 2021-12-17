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17 декабря 2021 в 7:43 Поделиться:









Срок действия сертификатов вакцинации в ЕС сократили до 9 месяцев

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Лидеры стран ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе договорились сократить срок действия сертификатов вакцинации от коронавируса по всему Европейскому Союзу до девяти месяцев, пишет rus.err.ee.

Для продления сертификата потребуется бустерная доза вакцины.

Комментируя решение Европейского совета, премьер-министр Кая Каллас пояснила ERR, что необходимо делать бустерные прививки, поскольку первичная вакцина не обеспечивает защиту от заражения на 12 месяцев.

"К сожалению, люди думают не только о здоровье, но и так, что раз этот сертификат еще действует, то пока не надо идти делать бустерную прививку", - сказала глава эстонского правительства.

Срок действия продленного после бустерной дозы сертификата пока не обсуждался на общеевропейском уровне.