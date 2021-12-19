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19 декабря 2021 в 10:31 Поделиться:









Департамент здоровья: омикрон-штамм очень быстро распространяется в Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

К утру воскресенья в Эстонии выявлено 329 положительных тестов на COVID-19 с подозрением на заражение омикрон-штаммом. В 80% случаев заражение произошло внутри страны, что указывает на локальное и очень быстрое распространение в Эстонии нового варианта вируса, пишет rus.err.ee.

В Департаменте здоровья отметили, что по первоначальным данным, омикрон-штамм как минимум в три раза заразнее штамма "дельта", который доминировал в мире на протяжении большей части 2021 года.

Вакцины по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от перехода заражения в тяжелую форму: по первоначальной британской статистике, до 80% вакцинированных защищены от симптоматического заражения омикрон-штаммом.

"По первоначальным данным, число зараженных омикрон-штаммом может резко увеличиться за считанные дни, и в Эстонии мы видим аналогичную тенденцию. В Эстонии число заражений пока среднее, но в ряде стран уже сейчас превышены пиковые показатели по числу заражений за весь период пандемии", - сказала и.о. гендиректора департамента Мари-Анне Хярма.