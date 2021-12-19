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    Правительство направит в парламент проект закона о спецслужбах

    Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

    Правительство одобрило и направит в Рийгикогу для обсуждения пакет поправок к закону о полиции и пограничной охране и к другим законам, которыми приводятся к общему знаменателю все регуляции, касающиеся спецслужб, сообщает коммуникационное бюро правительства.

    Согласно проекту, поправки вносятся в 14 законов, чтобы уравнять служебные регуляции полицейских служащих, работников спасательных служб, тюремных служащих и служащих действительной службы, а также социальные гарантии волонтеров в данной сфере. Также изменится система оплаты труда полицейских служащих.
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