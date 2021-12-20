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    Новое здание посольства США в Таллинне будет в семь раз больше прежнего

    Фото: Artes Terrae OÜ

    Новый посольский комплекс США в Таллинне будет значительно больше прежнего: здание на Кентманни занимает 2000 кв. м, площадь нового посольского комплекса же будет в семь раз больше, пишет rus.err.ee.

    Помимо главного девятиэтажного здания посольства на участке между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика хотят построить семь небольших.
    "Сейчас в ходатайстве значится большое здание в центре участка, до девяти этажей, и семь небольших, по краям, до двух этажей", – рассказал ERR глава Таллиннского департамента городского планирования Ивар Раннама.
    Предполагается, что в нем также будут созданы возможности для проведения досуга, помещения для складирования материалов, подсобные здания и помещения для морских пехотинцев.
    Если для строительства комплекса не потребуется менять общую планировку района, то таллиннская мэрия сможет инициировать детальную планировку этой зимой, ее рассмотрение может занять до трех лет.

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