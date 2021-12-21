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    Интервал между первичным курсом и бустерной дозой рекомендуют сократить до двух-трех месяцев

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Экспертная комиссия по иммунопрофилактике считает, что учитывая быстрое распространение варианта омикрон в Эстонии и других странах, а также согласно первоначальным данным исследований, нужно дать возможность сделать бустерную прививку через два или три месяца после завершения первичного курса иммунизации.

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    Согласно новым рекомендациям комиссии, привитым вакциной Janssen совершеннолетним людям следует получить бустерную прививку через два месяца после первой дозы.
    Всем взрослым людям, привитым вакцинами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna, комиссия рекомендует сделать бустерную прививку, начиная с третьего месяца после окончания первичного курса вакцинации.
    "В свете распространения варианта омикрон важно увеличить охват населения, прошедшего как первичный курс, так и сделавших бустерную прививку. Мы советуем дать возможность людям защитить себя бустерной прививкой при первой возможности. Особенно важно быстрее получить бустерную прививку тем, кто привился вакциной Janssen, поскольку по имеющимся сегодня данным, эта вакцина не дает защиту, сравнимую с одной дозой мНРК-вакцины", - пояснила член экспертной комиссии Марье Оона.
    В качестве бустерной прививки экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует применять мНРК-вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, но в исключительных случаях (например, при наличии аллергической реакции на мНРК-вакцины), можно использовать в этом качестве и препарат Janssen.

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