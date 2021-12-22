Новости

dv.ee

22 декабря 2021 в 8:43 Поделиться:









Финляндия вновь требует негативный результат теста на COVID-19 при въезде в страну

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

При въезде в Финляндию из стран Шенгена все граждане должны будут предъявлять негативный результат теста на коронавирус независимо от того, вакцинированы они или нет, пишет rus.err.ee.

Читайте также Число пассажиров Tallink увеличилось более чем вдвое

В портах и аэропорту Хельсинки мера начнет действовать с 28 декабря по 16 января.

Негативный результат теста на коронавирус требуется дополнительно к справке о вакцинации или перенесенном заболевании.

Тест не будут требовать от граждан страны, имеющих постоянный вид на жительство, и людей, которым необходимо въехать в страну по неизбежным обстоятельствам. Им для въезда необходимо предъявить только коронавирусный паспорт, соответствующие документы и пройти проверку здоровья.

Для работающих в Финляндии граждан Эстонии новые ограничения означают необходимость каждый раз делать перед поездкой тест на коронавирус.