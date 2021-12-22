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    Финляндия вновь требует негативный результат теста на COVID-19 при въезде в страну

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    При въезде в Финляндию из стран Шенгена все граждане должны будут предъявлять негативный результат теста на коронавирус независимо от того, вакцинированы они или нет, пишет rus.err.ee.

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    В портах и аэропорту Хельсинки мера начнет действовать с 28 декабря по 16 января.
    Негативный результат теста на коронавирус требуется дополнительно к справке о вакцинации или перенесенном заболевании.
    Тест не будут требовать от граждан страны, имеющих постоянный вид на жительство, и людей, которым необходимо въехать в страну по неизбежным обстоятельствам. Им для въезда необходимо предъявить только коронавирусный паспорт, соответствующие документы и пройти проверку здоровья.
    Для работающих в Финляндии граждан Эстонии новые ограничения означают необходимость каждый раз делать перед поездкой тест на коронавирус.

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