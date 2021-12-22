Зафиксировано 725 новых случаев коронавируса, скончались два человека
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
За сутки в Эстонии было сделано 7219 первичных тестов на коронавирус, 725 тестов дали положительный результат.
По состоянию на утро 22 декабря в больницах страны находятся 220 пациентов с коронавирусом. За сутки от осложнений скончались два человека.
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