Зафиксировано 867 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека

Olerex получила крупный штраф за записи разговоров на заправках

Клиенты заправочных станций Olerex и представить себе не могли, что компания записывает буквально каждое их слово, произнесенное неподалеку от кассы. Практика записи разговоров также беспокоила сотрудников Olerex. За нарушение Закона о защите данных эстонская сеть автозаправок получила крупный штраф.

Клиенты заправочных станций Olerex и представить себе не могли, что компания записывает буквально каждое их слово, произнесенное неподалеку от кассы. Практика записи разговоров также беспокоила сотрудников Olerex. За нарушение Закона о защите данных эстонская сеть автозаправок получила крупный штраф.