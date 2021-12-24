Новый паром Viking Line отправится в путь из Китая в Финляндию
Круизный паром Viking Glory, построенный в Китае на верфи Xiamen, был накануне передан представителям финской судоходной компании Viking Line, передает YLE.
Капитал Ульф Линдроос на фоне нового парома Viking Glory.Фото: VIKING LINE
По словам директора по коммуникациям Viking Line Йоханны Бойер-Сванстрём, путь Viking Glory из Китая в Финляндию займет примерно месяц, информирует YLE.
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