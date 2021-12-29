Экс-президент Молдовы стал подозреваемым в деле о хищении 12 млн долларов
Бывший президент Молдовы Игорь Додон стал подозреваемым в уголовном деле о хищении 12 миллионов долларов, сообщает телеканал "Дождь".
Игорь Додон (на переднем плане) проиграл президентские выборы в ноябре 2020 года.Фото: STRINGER, Reuters/Scanpix
По словам Додона, уголовное дело связано с событиями, произошедшими до 2008 года, когда он занимал пост министра экономики и торговли в правительстве страны, передает "Дождь".
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