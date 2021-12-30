Цена на газ в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Как сообщает "Коммерсант", цена на газ в Европе впервые с 7 декабря опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров.
Газохранилище в Латвии (иллюстративное фото).Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix
По данным биржи ICE, сегодня в начале торгов январские фьючерсы на газ в Европе торговались по цене 1097,4 долларов за тысячу кубометров, пишет "Коммерсант".
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