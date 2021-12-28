США увеличили на треть число танкеров-газовозов, направляющихся в Европу

Под знаком ковида и выборов. Политические итоги 2021 года

2021 год прошел в Эстонии в основном под знаком пандемии и муниципальных выборов. Ковид, видимо, никуда не исчезнет и в наступающем году, зато никаких выборов не планируется.

2021 год прошел в Эстонии в основном под знаком пандемии и муниципальных выборов. Ковид, видимо, никуда не исчезнет и в наступающем году, зато никаких выборов не планируется.