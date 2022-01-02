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    Размер минимальной зарплаты увеличился до 654 евро

    С 1 января 2022 года минимальная зарплата в Эстонии составляет 654 евро, минимальная почасовая оплата - 3,86 евро.

    С повышением минимальной зарплаты вырастут родительское пособие и отпуск по уходу за ребенком.Фото: Dado Ruvic, Reuters/Scanpix
    Повышение размера минимальной заработной платы повлечет за собой увеличение зарплат как в частном, так и в государственном секторе.
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