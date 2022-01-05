Авиакомпании временно отменяют рейсы из Литвы
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
В связи с распространением в мире штамма коронавируса омикрон авиакомпании временно отменяют рейсы из Литвы по 20 направлениям.
Руководитель департамента авиационных услуг "Литовских аэропортов" Ауримас Стиклюнас сообщил, что большая часть отменяемых рейсов - это рейсы в Великобританию, так как ужесточились требования для прибытия в эту страну, пишет Rus.Postimeees.
Он напомнил, что Великобритания требует два теста на коронавирус, поэтому многие отказываются от поездок.
Стиклюнас отметил, что часть авиарейсов со следующей недели отменяется на три недели - до конца января или начала февраля.
Частично или полностью отменяются также рейсы в Тель-Авив, Ереван, Лондон, Бирмингем, Бристоль, Донкастер, Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Белфаст, Дублин, Бремен, Берген, Стокгольм, Гётеборг, Биллунд, Альборг, Хельсинки, Львов и Харьков.
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