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dv.ee

5 января 2022 в 14:30 Поделиться:









Мартин Репинский зарабатывает 6000 евро в месяц, работая в Bolt

Мартин Репинский. Фото: Andras Kralla

В эфире утренней программы радио Äripäev член Рийгикогу Мартин Репинский признался, что начал работать в Bolt с целью заработать дополнительные деньги и найти средства для инвестиций.

За месяц работы в Bolt Репинский получает 6000 евро. По его словам, зарплата члена Рийгикогу, т.е. 3500 евро, недостаточна. Политик поясняет, что обязанности члена парламента схожи с работой руководителя, однако приходящая на счет зарплата не соответствует уровню топ-менеджера.