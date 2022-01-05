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    Мартин Репинский зарабатывает 6000 евро в месяц, работая в Bolt

    Мартин Репинский.Фото: Andras Kralla

    В эфире утренней программы радио Äripäev член Рийгикогу Мартин Репинский признался, что начал работать в Bolt с целью заработать дополнительные деньги и найти средства для инвестиций.

    За месяц работы в Bolt Репинский получает 6000 евро. По его словам, зарплата члена Рийгикогу, т.е. 3500 евро, недостаточна. Политик поясняет, что обязанности члена парламента схожи с работой руководителя, однако приходящая на счет зарплата не соответствует уровню топ-менеджера.
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