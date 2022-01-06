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6 января 2022 в 12:44 Поделиться:









Количество работников строительного сектора превысило докризисный уровень

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Количество сотрудников строительного сектора смогло не только восстановиться до докризисного уровня, но и превысить его. Значительнее всего увеличилось количество занятых в сфере строительства зданий и специализированных работ, пишут Ehitusuudised.

Департамент статистики опубликовал данные эстонского рынка труда, сравнив их с докризисным периодом, поскольку в 2020 году количество сотрудников сократилось из-за пандемии коронавируса.