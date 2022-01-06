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dv.ee

6 января 2022 в 9:39 Поделиться:









Зафиксировано 1643 новых случая коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

За сутки в Эстонии было сделано 8758 первичных тестов на коронавирус, 1643 теста дали положительный результат.

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По состоянию на утро 6 января в больницах страны находится 229 пациентов с коронавирусом. За сутки от осложнений скончались три человека в возрасте от 84 до 89 лет.

За сутки было введено 5708 доз вакцины, первую дозу получили 664 человека. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 61,5%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 971,4 случая на 100 000 жителей.