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    Глава Moderna: осенью может понадобиться четвертая доза вакцины против COVID-19

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Эффективность бустерной дозы вакцины от COVID-19, вероятно, снизится в течение следующих нескольких месяцев, и осенью 2022 года людям может понадобиться еще одна инъекция. Об этом заявил исполнительный директор Moderna Inc (MRNA.O) Стефан Бансел, пишет Reuters.

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