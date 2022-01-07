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    Потребительские цены в декабре выросли на 12,2%

    Индекс потребительских цен в декабре 2021 года вырос на 12,2% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщает Департамент статистики.

    По данным Департамента статистики, бензин подорожал на 14,1%.Фото: Лийз Трейманн
    В сравнении с ноябрем 2021 года рост составляет 3,1%. Цены на товары увеличились на 7,9%, на услуги - на 20,7%, информирует Департамент статистики.
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