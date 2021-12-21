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    Экономический прогноз: рост цен на продукты питания и дефицит рабочей силы

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, наряду с ростом зарплат ожидается повышение цен на продукты питания, а вот снижения стоимости электроэнергии ждать не стоит.

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    По словам вице-президента Банка Эстонии Юло Каазика, повышение цен на сырье в следующем году замедлится, стоимость электроэнергии останется на нынешнем уровне, а вот продукты питания подорожают, пишет rus.err.ee.
    "Если мы сейчас больше говорим о росте цен на электроэнергию, то на самом деле очень большая часть инфляции в следующем году будет вызвана другими факторами", - отметил он, добавив, что из-за быстрого роста зарплат вырастет и стоимость услуг.
    Рост зарплат, в свою очередь, вызван дефицитом рабочей силы: «В большинстве секторов компании заявили о своем намерении расширить производство и нанять новых сотрудников, однако ситуация на рынке труда остается напряженной».
    Показатель межбанковского финансового рынка Euribor, связанный с базовыми процентными ставками Европейского центробанка (ЕЦБ), может подняться выше нуля в 2024 году, следует из прогноза Банка Эстонии.

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