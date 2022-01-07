Президент Казахстана приказал стрелять на поражение

Дорошенко: три акции по интересной цене на биржах Китая и США

На этой неделе трейдер Игорь Дорошенко в эфире радио Äripäev рассказал об акциях, которые, по его мнению, находятся сейчас на привлекательных для покупки уровнях.

На этой неделе трейдер Игорь Дорошенко в эфире радио Äripäev рассказал об акциях, которые, по его мнению, находятся сейчас на привлекательных для покупки уровнях.