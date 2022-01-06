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    Страны ОДКБ направляют в Казахстан войска, в Алматы идет спецоперация

    Правительство Казахстана накануне призвало страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направить в Казахстан "миротворческий контингент" для подавления протестов, сообщает BBC News.

    "Антитеррористическая операция" в Алматы.Фото: Valery Sharifulin, TASS
    Как утверждает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, за охватившими страну массовыми беспорядками стоят "террористические банды, которые прошли серьезную подготовку за рубежом", пишет BBC News.
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