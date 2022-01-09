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    Начинается ремонт пешеходного тоннеля Мустакиви

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В понедельник, 10 января, в Таллинне на Лаагна теэ начнется ремонт пешеходного тоннеля Мустакиви. Проект нового оформления тоннеля Мустакиви набрал на прошлом конкурсе идей народного бюджета наибольшее число голосов в районе Ласнамяэ, сообщает столичная пресс-служба.

    «Жители Ласнамяэ в рамках голосования на первом конкурсе идей народного бюджета четко дали понять, что они ждут приведения в порядок пешеходного тоннеля Мустакиви. Подготовка к реализации проекта заняла больше времени, чем ожидалось, и вот теперь обещанные работы будут начаты, - сказал вице-мэр Таллинна по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Владимир Свет. – Важнейшим изменением станет расширение пространства почти в два раза – после завершения ремонта здесь будет удобно и пешеходам, и велосипедистам, и родителям с детскими колясками. Поскольку это один из наиболее востребованных тоннелей, после завершения ремонта подумаем, как превратить его из обычного коридора движения в привлекательный объект городского пространства».
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