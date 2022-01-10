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dv.ee

10 января 2022 в 14:49 Поделиться:









«Заменить российскую древесину сложно». Как ограничения на вывоз отразятся на Финляндии?

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Российские ограничения на вывоз круглого леса, несомненно, окажут негативное влияние на финскую промышленность, однако гораздо больше опасений вызывает возможный запрет экспорта древесной щепы, пишет Äripäev со ссылкой на Yle.

В представительской организации лесной промышленности Финляндии Metsäteollisuus вздохнули с облегчением, когда среди ограничений Евразийского экономического сообщества не оказалось древесной щепы.