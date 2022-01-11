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dv.ee

11 января 2022 в 7:32 Поделиться:









Безработица в Эстонии начала постепенно расти

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

Уровень зарегистрированной безработицы за последнюю неделю повысился в Эстонии с 6,8% до 6,9% после аналогичного роста на позапрошлой неделе, пишет rus.err.ee.

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В качестве безработных к 9 января были зарегистрированы 45 044 человека - на 566 больше, чем неделей ранее.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 11%, где на учете в Кассе по безработице стоят 6419 человека, а самым низким на Хийумаа - 3,6%, свидетельствуют данные Кассы по безработице.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,5%: без работы в столичном регионе остаются 20 911 человек, в том числе 15 336 - в Таллинне. В Тарту были зарегистрированы 2679 безработных, во всем Тартумаа - 4322.