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    Безработица в Эстонии начала постепенно расти

    Иллюстративное фото.Фото: Raul Mee

    Уровень зарегистрированной безработицы за последнюю неделю повысился в Эстонии с 6,8% до 6,9% после аналогичного роста на позапрошлой неделе, пишет rus.err.ee.

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    В качестве безработных к 9 января были зарегистрированы 45 044 человека - на 566 больше, чем неделей ранее.
    Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 11%, где на учете в Кассе по безработице стоят 6419 человека, а самым низким на Хийумаа - 3,6%, свидетельствуют данные Кассы по безработице.
    В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,5%: без работы в столичном регионе остаются 20 911 человек, в том числе 15 336 - в Таллинне. В Тарту были зарегистрированы 2679 безработных, во всем Тартумаа - 4322.

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