Число зарубежных туристов в ноябре выросло на 42%

Инвестиционный стратег: какие акции прикупить в США, Китае и Европе

Инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас верит, что у американских акций в этом году дела вновь будут идти хорошо. Из европейских он отдает предпочтение акциям британских компаний, а в Китае, по его мнению, хорошие возможности предоставляют акции Alibaba.

Инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас верит, что у американских акций в этом году дела вновь будут идти хорошо. Из европейских он отдает предпочтение акциям британских компаний, а в Китае, по его мнению, хорошие возможности предоставляют акции Alibaba.