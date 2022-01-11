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    Число зарубежных туристов в ноябре выросло на 42%

    По данным Департамента статистики, в ноябре 2021 года в эстонских гостиницах, пансионатах и домах отдыха останавливалось свыше 167 000 туристов, что на 42% больше, чем в том же месяце годом ранее.

    Туристы в Таллинне (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    В ноябре эстонские предприятия по размещению приняли 66 000 иностранных и более 101 000 местных туристов, рассказывает аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа.
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