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    Восьмым эстонским «единорогом» стала компания Gelato

    Слева направо: основатели компании Майк (Михаил) Арбузов, Хенрик Мюллер-Хансен и Пол Торвик Несс на награждении в Осло в 2015 году.Фото: Gorm G. Gaare

    Стоимость норвежской компании Gelato превысила миллиард долларов летом прошлого года. Поскольку одним из основателей фирмы является уроженец Эстонии, это делает Gelato восьмым эстонским «единорогом», пишет FoundMe.

    Один из основателей Gelato - бывший сотрудник Skype Михаил Арбузов. В августе компания привлекла 212,4 млн евро, в результате чего ее рыночная стоимость превысила 1 млрд евро. Инвестиционный раунд возглавила нью-йоркская частная инвестиционная компания Insight Partners. Среди инвесторов - SoftBank 9984.T, Goldman Sachs Asset Management, Dawn Capital, пенсионный фонд SEB и так далее.
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