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Полина Волкова

12 января 2022 в 12:01 Поделиться:









Банки дотошно проверяют платежи, связанные с Беларусью

По словам Людмилы Сибуль, с сентября 2021 года Swedbank 15 раз проверял переводы, адресованные её компании Baroposs белорусскими предприятиями или их иностранными представительствами. Фото: Лийз Трейманн

Санкции против Беларуси, принятые Европейским Союзом этим летом, пока никак не повлияли на режим Лукашенко, зато начали создавать проблемы эстонскому малому бизнесу – поскольку банки вынуждены дотошно проверять любые переводы, связанные с этой страной. Это подталкивает компании к тому, чтобы искать обходные пути.

После введения европейских санкций против Беларуси в июне прошлого года эстонские компании столкнулись с проверками денежных переводов, идущих в эту страну или из не. Одни фирмы относятся к такому контролю спокойно, но другим он создаёт неудобства – особенно, если платёж зависает на несколько дней.