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    Зафиксировано 2438 новых случаев коронавируса

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 9215 первичных тестов на коронавирус, 2438 тестов дали положительный результат.

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