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14 января 2022 в 7:44 Поделиться:









Из-за высоких цен на электричество самоуправления не исключают отключение освещения

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Уличное освещение в связи с ростом цен на электроэнергию теперь обходится дороже: в Тарту и Таллинне его пока отключать не собираются, но другие самоуправления уже обсуждают такую возможность, пишет rus.err.ee.

Несмотря на то, что в декабре Тарту потратил 241 000 евро на электричество, ни одного фонаря там пока не выключили, сообщил главный специалист по уличному освещению дорожной службы Тарту Андрус Рейнманн: «Просто выключать освещение, которое управляется электронным способом. Если же фонари находятся в тупике или в случае группы фонарей, потребовался бы монтер с подъемником, а расходы на них превысили бы затраты на само освещение».

В 2019 году Таллинн потратил на электричество почти 2 млн евро, в 2020 году благодаря более льготной цене эта сумма была меньше – 1,4 млн евро, а в прошлом году она составила 3,3 млн евро.

"Мы не планируем поступать так, как это было во времена финансового кризиса в 2008 году, когда фонари горели лишь на некоторых улицах или их включали позднее. Для нас в приоритете безопасность движения, как на тротуарах, так и на проезжей части", – заявил вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Советник Союза городов и волостей Эстонии Калле Тоомет сообщил, что некоторые самоуправления все же подумывают об отключении фонарей - эта мера может затронуть тротуары и велодорожки за пределами населенного пункта, которые используются не так активно.