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    Министр обороны: ЕС осуждает требования России

    Министр обороны Калле Лаанет.Фото: Liis Treimann

    По словам министра обороны Эстонии Калле Лаанета, министры обороны стран-членов ЕС одинаково видят угрозу со стороны России и осуждают требования России.

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    13 января 2022
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    «В Европейском Союзе разделяют мнения в отношении агрессивного и эскалирующего поведения России, и в полной мере понятно, что мы не ведем переговоры о трансатлантической архитектуре безопасности. Вместе с этим сохраняется сильная поддержка Украине как в политическом плане, так и в виде практической помощи. Европейский Союз должен сыграть важную роль в этом кризисе и во введении необходимых санкций», – отметил Лаанет, следует из пресс-релиза Министерства обороны.
    «Консультации между союзниками как в НАТО, так и в Европейском Союзе были очень хорошими и, безусловно, продолжатся. Без Эстонии ничего не решается», - добавил он, выступая на встрече министров обороны Европейского Союза во Франции.
    Министр подчеркивает, что союзники готовы продолжить диалог с Россией в Совете Россия-НАТО и ОБСЕ, но Россия должна для этого немедленно снизить военную напряженность на границе с Украиной.
    «Диалог означает не переговоры, а беседы для повышения прозрачности и снижения риска просчетов. Однако у России отсутствует реальное желание изменить свою наступательную военную позицию», - считает Лаанет.
    Совместное заседание министров обороны и иностранных дел было посвящено стратегическому компасу, который, как ожидается, будет принят во время председательства Франции в Совете Европейского Союза в марте.
    Совместное заседание министров обороны и иностранных дел ЕС.
    «Эстония поддерживает создание стратегического компаса, ориентированного на трансатлантическую связь и коллективную оборону НАТО. Также на более эффективное использование существующих боевых групп в Европейском Союзе и усиление роли гражданского кризисного управления», – пояснил министр обороны Лаанет.
    «Однако вопросы военной обороны мы будем обсуждать в НАТО», – добавил он.
    Стратегический компас Европейского Союза, разработка которого началась в июне 2020 года, представляет собой масштабную инициативу в области безопасности, призванную гармонизировать представление стран-членов ЕС о проблемах безопасности и их роли в решении этих проблем.
    Калле Лаанет также встретился с министрами обороны Латвии и Дании, чтобы обсудить ситуацию с региональной безопасностью. Министр обороны Эстонии поблагодарил Данию за ее вклад в безопасность Балтийского моря, в том числе за решение об отправке в регион фрегата и истребителей, и за ее вклад в боевую группу НАТО в Тапа.
    Представители Эстонии и других стран региона также встретились с министром обороны Франции.
    Основными темами встречи министров обороны, представителей НАТО и ООН были военные миссии Европейского Союза, в том числе деятельность группы Вагнера в Мали, сосредоточение российских войск на границе с Украиной и оборонные инициативы Европейского Союза в области космической политики.

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