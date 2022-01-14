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    SEB запускает платежные терминалы с функцией проверки сертификата Covid-19

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    SEB пополнил ассортимент своих платежных терминалов беспроводным терминалом нового поколения, оборудованным сканером. Теперь предприятия смогут проверять цифровые сертификаты COVID-19 посредством терминалов, сообщает пресс-служба банка.

    По данным SEB, за последние пять лет количество платежных терминалов, используемых бизнес-клиентами, увеличилось на 35%. При этом клиенты предпочитают мобильные и беспроводные платежные решения.
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