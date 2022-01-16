  • Поделиться:

    Из резервного капитала Больничной кассы будет выделено 29,06 млн на расходы в связи с COVID-19

    Председатель Совета Больничной кассы и министр здоровья и труда Танель Кийк.Фото: Andras Kralla

    Совет Больничной кассы вынес правительству предложение об использовании ресурсов резервного капитала кассы в размере 29,06 миллионов евро. Из этой суммы 25,5 млн евро должно быть направлено оказателям медицинских услуг для покрытия расходов на лечение COVID-19 и на увеличение заработной платы сотрудников, занимающихся пациентами с COVID-19. Оставшиеся 3,56 миллионов евро предназначены для закупок лекарств от COVID-19, сообщает пресс-служба кассы.

    Председатель Совета Больничной кассы Танель Кийк сказал, что использование резервного капитала является важным шагом в поддержке врачей, медсестер и других медицинских работников, устойчивой системы здравоохранения, решении задач в медицинской области и лечении пациентов: «Кризис длится слишком долго, и мы все еще сталкиваемся с новыми задачами, необходимыми для выхода нашего общества из пандемии. Использование резервного капитала необходимо для того, чтобы помимо преодоления кризиса COVID-19 у нас также было достаточно ресурсов для лечения всех остальных пациентов с другими проблемами со здоровьем».
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Аналитик: весной цены на электричество упадут меньше, чем ожидалось
    Confido построит новый медицинский центр
    Проекты застройки в Пыхья-Таллинне вызвали резкий скачок цен на недвижимость
    Инвестор
    IuteCredit приобрела 10% акций молдавского банка Energbank
    Эстонская финтех-компания IuteCredit приобрела 9,976% акций молдавского Energbank, что является начальным шагом объявленной в прошлом году стратегии превращения предприятия в банк.
    Эстонская финтех-компания IuteCredit приобрела 9,976% акций молдавского Energbank, что является начальным шагом объявленной в прошлом году стратегии превращения предприятия в банк.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Передовая ДВ: крепче за мандат держись, шофёр
    Депутат и новоиспечённый таксист Мартин Репинский не скрывает, что на заседаниях Рийгикогу ему скучно - поэтому вместо них он решил крутить баранку Bolt. А сколько ещё таких «депутатов», которые пришли в парламент просто, чтобы отбыть свой срок?
    Депутат и новоиспечённый таксист Мартин Репинский не скрывает, что на заседаниях Рийгикогу ему скучно - поэтому вместо них он решил крутить баранку Bolt. А сколько ещё таких «депутатов», которые пришли в парламент просто, чтобы отбыть свой срок?
    Все мнения
    Эпицентр
    Государственное регулирование или норвежский опыт? Рецепты политиков по выходу из энергетического кризиса
    Среди эстонских политиков на тему энергетики и заоблачных цен на энергоносители сегодня не высказывается разве что ленивый. Что говорят представители ключевых политических партий о путях выхода из нынешнего энергетического кризиса?
    Среди эстонских политиков на тему энергетики и заоблачных цен на энергоносители сегодня не высказывается разве что ленивый. Что говорят представители ключевых политических партий о путях выхода из нынешнего энергетического кризиса?
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: прозаседавшиеся наносят ответный удар?
    Снова в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Снова в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение