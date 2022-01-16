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dv.ee

16 января 2022 в 8:58 Поделиться:









Из резервного капитала Больничной кассы будет выделено 29,06 млн на расходы в связи с COVID-19

Председатель Совета Больничной кассы и министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: Andras Kralla

Совет Больничной кассы вынес правительству предложение об использовании ресурсов резервного капитала кассы в размере 29,06 миллионов евро. Из этой суммы 25,5 млн евро должно быть направлено оказателям медицинских услуг для покрытия расходов на лечение COVID-19 и на увеличение заработной платы сотрудников, занимающихся пациентами с COVID-19. Оставшиеся 3,56 миллионов евро предназначены для закупок лекарств от COVID-19, сообщает пресс-служба кассы.

Председатель Совета Больничной кассы Танель Кийк сказал, что использование резервного капитала является важным шагом в поддержке врачей, медсестер и других медицинских работников, устойчивой системы здравоохранения, решении задач в медицинской области и лечении пациентов: «Кризис длится слишком долго, и мы все еще сталкиваемся с новыми задачами, необходимыми для выхода нашего общества из пандемии. Использование резервного капитала необходимо для того, чтобы помимо преодоления кризиса COVID-19 у нас также было достаточно ресурсов для лечения всех остальных пациентов с другими проблемами со здоровьем».