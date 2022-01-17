Цены на аренду квартир продолжат расти

Цена электричества: что делать с идеальным штормом?
Самая жгучая проблема текущего момента не может быть решена по существу какими-то конкретными и одномоментными правительственными мерами, потому что мы имеем дело с «идеальным штормом». Зато жизненно необходимо срочно заняться спасательными работами, вытаскивая гибнущих из пучины непомерных цен за электричество, газ и отопление, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Самая жгучая проблема текущего момента не может быть решена по существу какими-то конкретными и одномоментными правительственными мерами, потому что мы имеем дело с «идеальным штормом». Зато жизненно необходимо срочно заняться спасательными работами, вытаскивая гибнущих из пучины непомерных цен за электричество, газ и отопление, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.