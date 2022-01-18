Новости

18 января 2022 в 13:05 Поделиться:









Законопроект облегчит жизнь нуждающихся в помощи и их попечителей

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Комиссия по социальным делам одобрила изменения в Законе о социальном обеспечении. Одно из нововведений освободит родственников второй степени по восходящей и нисходящей линии от обязанности содержания взрослых родственников, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

«Это означает, что в будущем внуки не будут должны поступаться своими жизненными планами, например, отказываться от учебы, чтобы содержать своих бабушек и дедушек, нуждающихся в уходе. Эти поправки позволяют нам сделать шаг по направлению к тому, чтобы поддержка нуждающегося в уходе человека и предложение подходящих ему услуг стала обязанностью не только его семьи и родственников», – сказала председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка.