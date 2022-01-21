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dv.ee

21 января 2022 в 10:40 Поделиться:









«Энергоэффективность еще никогда не была столь актуальна среди покупателей недвижимости»

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Статистика портала недвижимости Kinnisvara24 демонстрирует, что за последний год значительно увеличилась доля объявлений об энергоэффективной недвижимости классов А и В, а также скорость продаж таких объектов и количество кликов по соответствующим объявлениям.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, в Эстонии мало домохозяйств, которых не затронул бы нынешний энергетический кризис, и это отражается в статистике объявлений о недвижимости: «Энергоэффективность еще никогда не была столь актуальна для посетителей портала, причем рост интереса к подобным объектам можно увидеть уже по прошлогодним цифрам. Хотя высокие цены на электроэнергию и коммунальные услуги пока не замедлили бум недвижимости, посетители портала гораздо внимательнее относятся к фиксированным расходам на жилье и все чаще отдают предпочтение объявлениям с маркировкой энергетической эффективности классов А и В».