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21 января 2022 в 13:12 Поделиться:









Научный совет представит правительству анализ для смягчения ограничений

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Глава научного совета Тойво Майметс сообщил, что во вторник Департамент здоровья и научный совет представят правительству анализ, на основании которого коронавирусные ограничения могут быть смягчены, пишет rus.err.ee.

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"Научный совет совместно с Департаментом здоровья должен оценить эпидемиологические риски и во вторник утром обратиться к кабинету министров с научными предложениями", - сказал Майметс.

"Мы хотели бы избавиться от всех этих ограничений, они мешают нам жить. Ограничения должны быть сняты как можно скорее, но не раньше, чем это необходимо", - отметил глава научного совета.

Майметс добавил, что, например, в Соединенном Королевстве пик волны заражения пройден, и поэтому там логично приступить к смягчению мер по борьбе с коронавирусом; аналогичные обсуждения следует инициировать и в Эстонии.

Между тем, профессор семейной медицины Тартуского университета и руководитель Института семейной медицины и общественного здоровья Рут Калда отметила, что опрос, проведенный среди семейных врачей, показывает, что объем их работы в последнее время значительно увеличился. Почти половина семейных врачей заявили, что больше не могут хорошо выполнять свою работу, треть пожаловалась на утомление, а две трети находятся на грани стресса.