Эстонский производитель роботов-курьеров получил кредит в 50 млн евро

Карис: вчера журналист спросил меня - «Когда начнется война?»

Это говорит о том, что наши люди обеспокоены. Три кризиса: коронавирус, резкий рост цен на электричество, безопасность – каждый из них добавляет неуверенности, а все вместе они могут даже вызвать страх, пишет президент Эстонии Алар Карис.

Это говорит о том, что наши люди обеспокоены. Три кризиса: коронавирус, резкий рост цен на электричество, безопасность – каждый из них добавляет неуверенности, а все вместе они могут даже вызвать страх, пишет президент Эстонии Алар Карис.