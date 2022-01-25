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    Эстонский производитель роботов-курьеров получил кредит в 50 млн евро

    Фото: Starship Technologies

    Эстонский стартап по производству посылочных роботов Starship Technologies получил от Европейского инвестиционного банка финансирование в размере 50 миллионов евро для продолжения исследований и разработок, пишет Äripäev.

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