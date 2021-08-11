Starship расширяется и набирает свыше 100 новых сотрудников
Эстонский стартап Starship Technologies, занимающийся разработкой и производством роботов-курьеров, расширяет свою деятельность еще на четыре университетских кампуса в США и к концу года намерен набрать свыше 100 новых сотрудников, сообщает Äripäev.
Starship начинает работу в кампусах Иллинойсского университета в Чикаго, Университета Кентукки, Университета Невады и Университета аэронавтики Эмбри-Риддл в Дейтона-Бич, пишет Äripäev.
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