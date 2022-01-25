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25 января 2022 в 14:55 Поделиться:









США, НАТО и Европа готовят совместный ответ на российскую угрозу

Президент России Владимир Путин. Фото: Shutterstock

В понедельник главы США, ряда европейских государств и структур, а также руководство НАТО в ходе видео конференции обсудили совместный план действий в ответ на угрозу вторжения российских войск на Украину.

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Во встрече приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон, пишет Русская служба «Би-Би-Си».

Британский премьер сообщил, что получает тревожные сообщения от разведки своей страны и предостерег Россию от шагов, которые, по его словам, обернутся насилием и кровопролитием. По данным британской разведки, у границ Украины находятся около 60 российских боевых спецгрупп, готовых к молниеносному захвату Киева.

По итогам встречи, пресс-служба Белого дома сообщила, что у США есть несколько военных сценариев на разные случаи развития дальнейших событий. Кроме того, Вашингтон считает приоритетом наращивание присутствия сил НАТО в странах Восточной Европы.

Раннее министерство обороны США объявило, что 8500 американских военнослужащих приведены в состояние боеготовности для отправки в Европу. По словам главы Пентагона Джона Кирби, это произойдет, как только поступит запрос со стороны НАТО, или, как выразился Кирби, «в ряде других ситуаций».

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников успокаивает жителей страны. По его словам, у него отсутствуют данные об угрозе вторжения РФ в страну в ближайшее время, передает ТАСС

«Сегодня, по состоянию на настоящий момент, не создано ни одной ударной группировки вооруженными силами РФ, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление», - заявил Резников.

В ответ на уточняющий вопрос о вероятности нападения 20 февраля, в день окончания Олимпийских игр в Пекине, министр оценил ее как "невысокую", однако добавил, что есть и рискованные сценарии. В связи с этим развертывание территориальной обороны на фоне угрозы военной эскалации со стороны РФ продолжается в Украине круглосуточно.

По словам секретаря Совета безопасности Украины (СБУ) Алексея Данилова, передвижение российских войск вблизи границы с Украиной не является новостью.

В России неоднократно выражали свое беспокойство тем, что «США нагнетает напряженность», пишет « РБК ».

«То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, мы с вами и вчера много об этом говорили, — здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.