Карис: вчера журналист спросил меня - «Когда начнется война?»
Алар Карис, президент Эстонии.Фото: Liis Treimann
Это говорит о том, что наши люди обеспокоены. Три кризиса: коронавирус, резкий рост цен на электричество, безопасность – каждый из них добавляет неуверенности, а все вместе они могут даже вызвать страх, пишет президент Эстонии Алар Карис.
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