В Эстонии свыше 45 000 зарегистрированных безработных

Банкиры о планах роста: международные платежи, э-торговля и криптовалюты

По словам главы LHV Group Мадиса Тоомсалу, самая большая угроза для банковского сектора сегодня заключается в том, что в эпоху "черных лебедей" многие банкиры не понимают, как им дальше строить прибыльный бизнес и успешно развиваться.

По словам главы LHV Group Мадиса Тоомсалу, самая большая угроза для банковского сектора сегодня заключается в том, что в эпоху "черных лебедей" многие банкиры не понимают, как им дальше строить прибыльный бизнес и успешно развиваться.