Страны ЕС поддержали введение универсального зарядного разъема
Страны-члены Европейского союза поддержали идею о введении универсального разъема для зарядки мобильных устройств, сообщает Helsingin Sanomat.
Предложение Еврокомиссии касается использования разъема USB-C в смартфонах, планшетах, камерах, наушниках, портативных колонках и игровых консолях.Фото: FRANCOIS LENOIR, Reuters/Scanpix
Осенью прошлого года Еврокомиссия предложила отказаться от различных типов зарядных кабелей и сделать разъем USB-C единым стандартом для стран ЕС, пишет Helsingin Sanomat.
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